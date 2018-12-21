عامل يعتدي علي شاب معاق ذهنيًا جنسيًا

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الدقهلية

ضبط عامل

الاعتداء علي شتاب معاق حنسيا

أقدم عامل بقرية نجواى دائرة مركز شربين, علي استدراج  شاب معاق ذهنيا يبلغ من العمر 16 عامًا واعتدى عليه جنسيًا.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شربين يفيد بتلقيه بلاغًا من "ميرفت ح ا"،  50 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية نجواى التابعة لمركز شربين، بقيام "السيد ع ا"، 34 سنة، عامل، ومقيم بنفس القرية بإستدراج إبنها "تامر ف ا"، 16 سنة، معاق ذهنيا إلى منزله والتعدى عليه جنسيا.

وبمواجهة  المتهم  اعترف  بارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت طلب المبلغة ونجلها وعرض المجنى عليه على مصلحة الطب الشرعى مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها مع مراعاة مدة الحبس الاحتياطى للمتهم.


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