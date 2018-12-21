» «عبد الرزاق» يقود النصر للفوز على اتحاد جدة

21 ديسمبر 2018 - 07:54 م

خطف فريق النصر فوزًا غاليًا على اتحاد جدة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

أنهى النصر الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف نظيف سجله المهاجم المغربى عبد الرزاق حمد الله فى الدقيقة 21 من زمن المباراة، من ركلة جزاء نفذها اللاعب المغربى على طريقة البانينكا.

ومع بداية الشوط الثانى من المباراة، وبالتحديد فى الدقيقة 49 سجل فهد المولد هدف التعادل لفريق الاتحاد بعدما انفرد بمرمى النصر وسدد الكرة على يمين الحارس، قبل أن يلغيه الحكم بداعى التسلل، ولكن تقنية الفيديو جاءت فى مصلحة فريق الاتحاد، ليعود الحكم فى قراره ويحتسب الهدف.

ولكن عاد عبد الرزاق حمد الله ليسجل الهدف الثانى لفريق النصر فى الدقيقة 82 من زمن المباراة، وعن طريق ركلة جزاء أيضا، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 32 نقطة فى المركز الثانى خلف الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 6 نقاط فى المركز الخامس عشر وقبل الأخير.