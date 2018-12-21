  • الجمعة 21 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:23 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

قلق داخل «ماسبيرو» بعد انتقاد «السيسي» لذوي الكروش

تركى ال الشيخ

سر إلغاء تركي آل الشيخ زيارته للزمالك

سامح شكري وزير الخارجية

تحذير عاجل من "الخارجية" لراغبي السفر

عدلي حسين

قصة الفينو "غير الدستوري" بالمنوفية

احتجاجات السودان

الشرطة السودانية تحاصر المتظاهرين بـ"أم درمان"

أمطار غزيرة

تحذير عاجل من الأرصاد مع بداية الشتاء رسميًا

الداخلية

الداخلية تعلن حالة الاستنفار العام

الاهلى والزمالك

«المسابقات» تُحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

مكرم محمد أحمد

"الأعلى للإعلام" يناقش إنشاء منصة إعلامية عربية

طارق عامر محافظ البنك المركزي

ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لـ3.569 تريليون جنيه

«عبد الرزاق» يقود النصر للفوز على اتحاد جدة

الرياضة

النصر السعودي
النصر السعودي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هكذا علق شقيق ياسمين عبد العزيز على طلاق شقيقته

#

حقيقة خطاب اتحاد جدة لشراء النقاز

#

بمشاركة «السعيد» و«شيفو».. أهلي جدة يهزم النصر

#

اتحاد جدة يسقط أمام الفتح بثنائية

المصريون

اتحاد جدة

النصر

خطف فريق النصر فوزًا غاليًا على اتحاد جدة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

أنهى النصر الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف نظيف سجله المهاجم المغربى عبد الرزاق حمد الله فى الدقيقة 21 من زمن المباراة، من ركلة جزاء نفذها اللاعب المغربى على طريقة البانينكا.

ومع بداية الشوط الثانى من المباراة، وبالتحديد فى الدقيقة 49 سجل فهد المولد هدف التعادل لفريق الاتحاد بعدما انفرد بمرمى النصر وسدد الكرة على يمين الحارس، قبل أن يلغيه الحكم بداعى التسلل، ولكن تقنية الفيديو جاءت فى مصلحة فريق الاتحاد، ليعود الحكم فى قراره ويحتسب الهدف.

ولكن عاد عبد الرزاق حمد الله ليسجل الهدف الثانى لفريق النصر فى الدقيقة 82 من زمن المباراة، وعن طريق ركلة جزاء أيضا، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 32 نقطة فى المركز الثانى خلف الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 6 نقاط فى المركز الخامس عشر وقبل الأخير.  

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «عبد الرزاق» يقود النصر للفوز على اتحاد جدة
» شاهد.. «الإفتاء» توضح أفضل الصدقات للمتوفي
» «الخطيب» يطمئن على بعثة الأهلي
» زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
» الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر
» رسميا.. مدحت شلبي ينتقل إلى قناة نايل سبورت
» روسيا تطلب من دبلوماسي سويدي مغادرة البلاد
» سر ذبح فتاة علي يد أشقائها بعد زواجها
» رسميًا.. الكاميرون تُنظم أمم أفريقيا 2021
» ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لـ3.569 تريليون جنيه
» «يحيى» يعلن قائمة سموحة لمواجهة مصر المقاصة

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين