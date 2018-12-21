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محاضرة بالفيديو للاعبي الزمالك في تشاد

الرياضة

جروس
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المصريون

الزمالك

الاهلى

إثيوبيا

تشاد

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محاضرة بالفيديو  للاعبين في الثامنة والنصف مساء اليوم بإحدى القاعات المخصصة لذلك بفندق إقامة الفريق فى تشاد.

ويشرح جروس خلال المحاضرة بالاستعانة بالفيديو بعض الجوانب الخططية بعدها يتناول اللاعبون وجبة العشاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي بعد غدٍ الأحد في إياب الدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية.

يذكر أن بعثه الزمالك يتواجد معها طباخ المنتخب الوطني أحمد مجدي لإعداد الوجبات الخاصه باللاعبين.


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