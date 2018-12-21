  • الجمعة 21 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:23 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

قلق داخل «ماسبيرو» بعد انتقاد «السيسي» لذوي الكروش

تركى ال الشيخ

سر إلغاء تركي آل الشيخ زيارته للزمالك

سامح شكري وزير الخارجية

تحذير عاجل من "الخارجية" لراغبي السفر

عدلي حسين

قصة الفينو "غير الدستوري" بالمنوفية

احتجاجات السودان

الشرطة السودانية تحاصر المتظاهرين بـ"أم درمان"

أمطار غزيرة

تحذير عاجل من الأرصاد مع بداية الشتاء رسميًا

الداخلية

الداخلية تعلن حالة الاستنفار العام

الاهلى والزمالك

«المسابقات» تُحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

مكرم محمد أحمد

"الأعلى للإعلام" يناقش إنشاء منصة إعلامية عربية

طارق عامر محافظ البنك المركزي

ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لـ3.569 تريليون جنيه

بقنا

مصرع أب وإصابة أبنائه الثلاثة في انقلاب سيارة

قضايا وحوادث

حادث
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

حادث ينهي حياة أسرة بالشيخ زايد

#

مصرع وإصابة 15 في حادث بكفر الشيخ

#

إصابة 13شخصًا فى حوادث متفرقة بالبحر الأحمر

#

مصرع شخصين وإصابة العشرات في حرائق قرب أثينا

الاجهزة الامنية

انقلاب سيارة

قنا

مصرع شخص

اصابة اخرين

لقي شخص مصرعه وأصيب أبناؤه الثلاثة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة بطريق "قنا- نجع حمادي" الصحراوي الغربي، أمام قرية المراشدة.

كان اللواء مجدى القاضي- مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة الوقف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي، أمام قرية المراشدة، نتج عنه مصرع ياسر كمال الدين محمد 48 عامًا، و إصابة أبنائه عبد الرحمن 12 عامًا بشبه كسر بالساعد الأيمن مع سحجات وكدمات، و مروان 7 أعوام بجرح قطعى بفروة الرأس، و عبدالله 8 أعوام-شبه كسر بالكاحل الأيسر مع سحجات وكدمات.

غلي الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «عبد الرزاق» يقود النصر للفوز على اتحاد جدة
» شاهد.. «الإفتاء» توضح أفضل الصدقات للمتوفي
» «الخطيب» يطمئن على بعثة الأهلي
» زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
» الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر
» رسميا.. مدحت شلبي ينتقل إلى قناة نايل سبورت
» روسيا تطلب من دبلوماسي سويدي مغادرة البلاد
» سر ذبح فتاة علي يد أشقائها بعد زواجها
» رسميًا.. الكاميرون تُنظم أمم أفريقيا 2021
» ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك لـ3.569 تريليون جنيه
» «يحيى» يعلن قائمة سموحة لمواجهة مصر المقاصة

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين