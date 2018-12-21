مصرع أب وإصابة أبنائه الثلاثة في انقلاب سيارة

21 ديسمبر 2018 - 07:37 م

لقي شخص مصرعه وأصيب أبناؤه الثلاثة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة بطريق "قنا- نجع حمادي" الصحراوي الغربي، أمام قرية المراشدة.

كان اللواء مجدى القاضي- مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة الوقف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي، أمام قرية المراشدة، نتج عنه مصرع ياسر كمال الدين محمد 48 عامًا، و إصابة أبنائه عبد الرحمن 12 عامًا بشبه كسر بالساعد الأيمن مع سحجات وكدمات، و مروان 7 أعوام بجرح قطعى بفروة الرأس، و عبدالله 8 أعوام-شبه كسر بالكاحل الأيسر مع سحجات وكدمات.

غلي الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.