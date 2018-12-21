» شاهد.. «الإفتاء» توضح أفضل الصدقات للمتوفي

21 ديسمبر 2018 - 07:29 م

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أفضل الصدقات التي يقدمها الشخص لوالده المتوفى هو أن يجمع بين الوصايا التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديثة "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

وأضاف الورداني، خلال إجابته على سؤال "ما هي أفضل الصدقات عن المتوفى" عبر تقنية البث المباشر التي تقدمها دار إفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن أفضل الصدقات عن المتوفى هو المساعدة في تعليم إنسان؛ لأن ذلك يجمع بين الأفعال الثلاثة التي ذكرها النب في حديثه.

وأوضح أمين الفتوى، أنه بالمساهمة في تعليم إنسان فإن الشخص يكون قد دعا لوالده ويكون قدم له صدقة جارية لأن العلم يتجدد كل يوم، وفى نفس الوقت فإنه يقدم للأمة علم ينتفع به وبذلك يكون الإنسان قد جمع بين الأفعال الثلاثة التي وردت في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم-.





