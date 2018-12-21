  • الجمعة 21 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:40 م
بحث متقدم
محمد صلاح وماني

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وولفرهامبتون

أرشيفية

الخطيب الغائب.. أزمة المساجد فى كل «جمعة»

الرئيس السيسي

قلق داخل «ماسبيرو» بعد انتقاد «السيسي» لذوي الكروش

تركى ال الشيخ

سر إلغاء تركي آل الشيخ زيارته للزمالك

سامح شكري وزير الخارجية

تحذير عاجل من "الخارجية" لراغبي السفر

عدلي حسين

قصة الفينو "غير الدستوري" بالمنوفية

احتجاجات السودان

الشرطة السودانية تحاصر المتظاهرين بـ"أم درمان"

أمطار غزيرة

تحذير عاجل من الأرصاد مع بداية الشتاء رسميًا

الداخلية

الداخلية تعلن حالة الاستنفار العام

الاهلى والزمالك

«المسابقات» تُحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

اليوم.. مصر تشهد الليلة الأطول والأكثر ظلمة

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بروتوكول تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وبوابة مصر للعالم

#

الاتحاد يبدأ استعداداته لمواجهة سموحة بالكأس

#

ياسر رزق: السيسي يستغل علاقاته الشخصية لصالح مصر

#

700 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لمصر

الشتاء

الليلة الأطول

الليلة الأكثر ظلمة

الانقلاب الشتوي

دق فصل الشتاء الأبواب، وبدأ موسمه في مصر ودول المنطقة العربية والنصف الشمالي للكرة الأرضية، تذكيرًا بقرب حدوث لحظة "الانقلاب الشمسي الشتوي"، التي حددها علماء الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هذا العام في الساعة العاشرة و23 دقيقة مساء اليوم الجمعة.

وتأتي أهمية يوم "الانقلاب الشتوي" من انعكاس التدرج الضوئي ليلًا وقصر النهار، ويمكن لهواة الفلك حساب موعد حلوله بالمعطيات الفلكية فقط، حيث يستحيل رؤية تحرك الشمس ببطء شديد لدرجة ظهورها ثابتة لتعود في الاتجاه المعاكس، لأن ذلك يحدث في جزء من الثانية.

والانقلاب الشتوي المعروف أيضا "بعيد منتصف الشتاء"، أو الليلة الأطول والأكثر ظلمة، هو ظاهرة فلكية يميزها يومها الأقصر مدة للنهار والأطول ساعات للليل خلال العام، ويحدث هذا بسبب ميل محور دوران الأرض حول محورها بزاوية نحو 23.5 درجة بالنسبة إلى مستوى مدارها حول الشمس.

ومصطلح "انقلاب" يعنى الانتقال من فصل الخريف لفصل الشتاء، ويحدث ذلك عندما تكون الشمس عمودية على مدار الجدي حول يوم 21 ديسمبر.

ويحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي حول يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، حيث تصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، وهو حدث فلكي سنوي يميزه عمودية الشمس على مدار الجدي.

وتكون أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلابين الشتوي في نصف الكرة الشمالي والصيفى فى نصف الكرة الجنوبى معكوسة فى ذات التوقيت، فبينما يكون في نصف الكرة الشمالي شتاء يكون صيفا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون
» «إسرائيلي» يهدد برحيل محمد صلاح عن ليفربول
» بابا الفاتيكان: لن تبقى الجرائم الجنسية في الكنيسة دون عقاب
» بالفيديو.. قذف رئيس وزراء ألبانيا بالبيض داخل البرلمان
» «عبد الرزاق» يقود النصر للفوز على اتحاد جدة
» شاهد.. «الإفتاء» توضح أفضل الصدقات للمتوفي
» «الخطيب» يطمئن على بعثة الأهلي
» زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
» الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر
» رسميا.. مدحت شلبي ينتقل إلى قناة نايل سبورت
» روسيا تطلب من دبلوماسي سويدي مغادرة البلاد

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين