سر إلغاء تركي آل الشيخ زيارته للزمالك

21 ديسمبر 2018 - 07:26 م

قرر المستشار زيارة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، إلغاء زيارته إلى مقر النادي الأبيض، والتي كان من المقرر لها اليوم الجمعة، لافتتاح المبنى الاجتماعي الجديد وتفقد منشآت النادي.

وكان من المقرر أن يعقد آل الشيخ جلسة مع مجلس إدارة القلعة البيضاء غدًا على هامش زيارته للنادي الأبيض في ظل العلاقات الوطيدة التي تربطه بمجلس إدارة النادي.

وكشفت إدارة الزمالك، بأن سر اعتذار «آل الشيخ» عن زيارته للزمالك، يرجع إلى تواجده في احدي الجهات السيادية بالدوله، مما تعذر التواصل معه وهذا ما أدى إلى تأجيل الزيارة لوقت آخر، سيتم الإعلان عنه قريبًا.

جدير بالذكر، أن تركي آل الشيخ دعم الزمالك من قبل بصفقات جديدة بخلاف تحمله لراتب السويسري جروس المدير الفني الحالي.