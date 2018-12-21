تحذير عاجل من "الخارجية" لراغبي السفر

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الخارجية

سامح شكري

سفر

أهابت وزارة الخارجية، بالمواطنين المصريين الباحثين عن فرصة عمل بالخارج التحلي بالحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الوعود الوهمية لبعض متعهدي السفر من مصر إلى الخارج.

وقالت "الخارجية"، في بيان لها، إن بعض المتعهدين لا يقومون بالوفاء بتعهداتهم أو التزاماتهم بتوفير أي فرص عمل للمواطنين أو حتى تحمل نفقات إقامتهم أو معيشتهم، وهو ما يضطرهم إلى طلب المساعدة ولا يتبقى لهم إلا خيار العودة إلى أرض الوطن أو البقاء في الدولة محل السفر وتجاوز مدة الإقامة بحثًا عن أي فرصة عمل أخرى، وهو الأمر الذى يعرضهم للمخالفة ويضعهم تحت طائلة القانون.

وشددت وزارة الخارجية، على ضرورة قيام المواطنين بإتباع الطرق الرسمية عند التقدم للحصول على فرص عمل في الخارج، والتي يجب أن تتم عن طريق وزارة القوى العاملة.

يأتي ذلك في ضوء ما رصده القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، في الآونة الأخيرة، من تعرض أعداد كبيرة من المواطنين المصريين المسافرين إلى الخارج لحالات نصب من خلال قيام بعض الأشخاص بالترويج لعقود عمل وهمية.


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