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مجلة «كل العرب» تستغنى عن الصحفي المطبع مع إسرائيل

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الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم
الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم

حسن علام- متابعات

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جمال عبد الرحيم

الصحفي المطبع

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تلقى رسالة خاصة من على المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب التي تصدر بالعاصمة الفرنسية باريس، أكد فيها إنهاء علاقة العمل مع الصحفي المصري خالد سعد زغلول فؤاد، عضو نقابة الصحفيين المصريين، لمشاركته مع وفد مكون من 7 صحفيين عرب بزيارة مقر الكنيست الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وأكد «عبد الرحيم» في تصريحات صحفية، أن المجلة أدانت الزيارة، وأبلغت الصحفي بالاستغناء عنه، وأرسلت نسخة من القرار إلى كل من "نقابة الصحفيين المصريين، واتحاد الصحفيين العرب، ووزارة الإعلام الفلسطينية" وأن رئيس تحريرها، ثمن موقف نقابة الصحفيين، الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وجاء نص البيان كالتالي:

تعلن مجلة "كل العرب" إنهاء كل العلاقة مع خالد سعد زغلول، بعد أن تبين مشاركته بوفد زار الكيان الصهيوني بين أيام 17 و19 ديسمبر الجاري.

إن أسرة تحرير مجلة "كل العرب" التي تلتزم بالقضايا العربية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني تدين هذه الزيارة المرفوضة جملة وتفصيلا، ونؤكد بعد هذه الزيارة أن خالد سعد زغلول قام بخديعتنا عندما اخبرنا يوم الأحد 16 ديسمبر الحالي أنه سيكون بإجازة عائلية مع زوجته وأطفاله لمدة ثلاثة أيام في مدينة غرونوبل الفرنسية.

وعليه، نؤكد للجميع اتخاذنا قرار قطع العلاقة نهائيا معه، وأنه تم إبلاغه رسميا بذلك، منذ معرفتنا أمس الخميس 20 ديسمبر الحالي 2018 بإنهاء كل علاقة مهنية أو شخصية معه.. المجد لأمتنا العربية.. عاش نضال الشعب الفلسطيني المدافع عن حقوقه العادلة والمشروعة.


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