"طوبيا": 20 مليون وحدة سكنية مخالفة على مستوى الجمهورية

21 ديسمبر 2018 - 07:18 م

قال ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، إن عدد الوحدات السكنية المخالفة منذ 2011 وصل إلى 20 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن قانون التصالح في المخالفات من المتوقع أن يقضي على هذه الظاهرة التي أصبحت تشوه الكتلة السكنية في مصر.

وطالب طوبيا، في بيان له، بسرعة خروج قانون التصالح في المخالفات للنور، وعدم المغالاة في تحديد قيمة المخالفة حتى يكون القانون جاذبًا للمواطنين حتى لا يلقى مصير قانون الضريبة العقارية الحالي الذي لا يحقق الهدف منه.

واقترح عضو مجلس النواب، تشكيل لجان تضم ممثلين عن كل محافظة وممثلين من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات لحساب القيمة البيعية للوحدة السكنية وتحصيل نسبة تتراوح من 5 إلى 10% من القيمة البيعية تختلف باختلاف الموقع الجغرافي لكل منطقة على أن يكون هناك إمكانية التقسيط للتخفيف عن المواطنين.