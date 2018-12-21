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«يحيى» يعلن قائمة سموحة لمواجهة مصر المقاصة

الرياضة

سموحة
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المقاصة

سموحة

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة طارق يحيى، قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ18 من بطولة الدوري العام.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، أحمد لورد.

خط الدفاع: أمير عابد، محمود معاذ، سيد فريد، محمود عزت، رجب نبيل، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: إبراهيم عبد القوى، إسلام صالح، أحمد حمص، محمود سيد، شريف رضا، يامادو توريه، محمد حمدى زكى.

خط الهجوم: شيلونجو، أوميد اوكيري، أحمد حسن مكى، حسام حسن.

وخرج من قائمة الفريق كل من أسامة إبراهيم وعبد العزيز أمام وديريك نسيبامبي وعمرو خالد محمود منصور.


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