» صورة.. مفاجئة نادي الزمالك لـ«آل الشيخ»

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تركي

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، على تجهيز "تورتة" عليها صورة رئيس القلعة البيضاء مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، في إطار استعدادات النادي الأبيض لاستقبال الأخير.

كما جهز مسئولو النادي الأبيض المبنى الاجتماعي الجديد، الذي تم إطلاق اسم "تركي آل الشيخ" عليه، والذي سيقوم بتفقده مع منشآت النادي.

ووضع مسئولو العلاقات العامة أعلام المملكة العربية السعودية في جنبات النادي الأبيض، كما وضعوا الزهور في مدخل بوابة النادي التي تستقبل آل الشيخ.

ويتواجد بعض رموز الزمالك في مقر النادي حاليًا، استعدادا لاستقبال تركي آل الشيخ بصحبة رئيس النادي.

ويزور المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الشباب والرياضة بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اللجنة الأوليمبية السعودية مساء اليوم الجمعة، نادي الزمالك، للمشاركة في افتتاح المبنى الإجتماعى الجديد.


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