» قصة الفينو "غير الدستوري" بالمنوفية

21 ديسمبر 2018 - 07:01 م

روى المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق، أحد المواقف التي تعرض له أثناء توليه محافظة المنوفية، حين حاول أن يجعل رغيف الفينو "دائري" بناء على طلب الأهالي.

وقال "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه أثناء مروره بالمحافظة وجد المواطنين يطالبون بأن يصبح خبز "الفينو" بشكل دائري.

وتابع أنه تواصل مع وكيل وزارة التموين، ليصبح الرغيف بشكل دائري ورفض، فأصدر قرارًا بذلك، فقُدمت فيه شكوى، وقيل بعد البت في الشكوى أن قراره يخالف الدستور والقانون.

وأوضح "حسين"، أن الدستور الحالي يعطي صلاحيات جديدة للمحافظين والمجالس المحلية، أي أن هناك دعما دستوريا لهم، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يعطي صلاحيات وسلطات واضحة لهم، مطالبا بأن يسرع مجلس النواب في الموافقة على هذا القانون.