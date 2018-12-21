تدريبات شاقة لحراس الأهلي بإثيوبيا

21 ديسمبر 2018 - 06:38 م

خاض ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، تدريبات خاصة اليوم، الجمعة، في إثيوبيا، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق چيما أبا چي?ار الإثيوبي بعد غد، الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأول حاليًا على ملعب يايا ?اليتج بالعاصمة أديس أبابا.

وبدأ المران بفترة إحماء، ثم تولّى طارق سليمان تدريب الحراس. فيما قام الكابتن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، بقيادة المران لباقي اللاعبين الذي اشتمل على بعض التدريبات لفك العضلات والعديد من الجمل الفنية واللعب من لمسة واحدة.