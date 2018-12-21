منتخب الشباب يستدعي رباعي الأهلي

21 ديسمبر 2018 - 06:34 م

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره خلاله باستدعاء 4 لاعبين من فريق مواليد 2001 لمعسكر منتخب الناشئين، المقرر إقامته في الفترة من الـ23 من ديسمبر الجاري وحتى الأول من يناير المقبل.

واختار ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الناشئين، 4 لاعبين من الأهلي للانضمام لمعسكر المنتخب، وهم عربي بدر، ويوسف عبد القادر، ومحمود صابر، ومحمد المغربي.

ويخوض منتخب الناشئين المعسكر الثالث له في أحد فنادق القاهرة، في إطار استعداداته للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، والمؤهلة لكأس العالم للشباب 2021.