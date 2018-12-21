سرقة سبائك ذهبية وسلاح من داخل فيلا

21 ديسمبر 2018 - 06:23 م

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن أسيوط, من القاء القبض على عامل متهم بسرقة سبائك ذهبية وسلاح مرخص من إحدى الفيلات بالقاهرة.

البداية كالنت بتلقي اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود إخطار من مديرية أمن القاهرة حول قيام أحد الأشخاص من محافظة أسيوط بسرقة مصوغات ذهبية وسلاح مرخص من فيلا بالقاهرة.

وعلي الفور تم إعداد نشرة بأوصاف المتهم بعد تحديد هويته وتوصلت إلى أن مرتكب الواقعة المدعو «ياسر. ع» 28 سنة عامل ومقيم بدائرة مركز الفتح والسابق اتهامه في عدة وقائع سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف منزل المتهم والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح الناري المرخص الذي قام بسرقته.

وأوضح المتهم أنه قام ببيع المصوغات الذهبية إلى أحد محلات المصوغات الذهبية، وباستهداف المحل وبسؤال مالكه أقر بالواقعة وأرشد عن جزء من المسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة عندما ورد بلاغ يفيد باكتشاف أحد المواطنين سرقة الفيلا الخاصة بوالده بميدان العبور، حيث تمت سرقة 4 سبائك ذهبية و5 جنيهات ذهب وبندقية خرطوش مرخصة و100 طلقة خرطوش من ذات العيار.