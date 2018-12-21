«عاشور» يؤدي تدريبات تأهيلية في مران الأهلي بإثيوبيا

21 ديسمبر 2018 - 06:18 م

اكتفى حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات تأهيلية وجلسات من الثلج على مفصل الكاحل، على هامش مران الفريق الذي يقام حاليًا على ملعب يايا ?اليتج بإثيوبيا استعدادًا لمواجهة فريق چيما أبا چيفار بعد غد، الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأكّد خالد محمود، طبيب الفريق، أن عاشور ما يزال يعاني من آلام الكاحل، ولم يتحدد موقفه من المشاركة في المباراة من عدمه.

كما حرص محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق على إجراء فقرة للتدريب على الكرات العرضية من الناحيتين اليمنى واليسرى وكيفية استغلالها في تسجيل الأهداف.

كما خاض اللاعبون فقرة بدنية في بداية المران راعى خلالها الجهاز الفني المعدل البدني المناسب نتيجة السفر ورحلة الطيران التي استغرقت قرابة 4 ساعات.

وانتقل اللاعبون لأداء تدريبات الكرة بتقسيمة مصغّرة بدون حراس، قبل أن يؤدوا فقرات خططية مع التركيز على التعامل مع الكرات العرضية.