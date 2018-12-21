» رسميًا.. الكاميرون تُنظم أمم أفريقيا 2021

21 ديسمبر 2018 - 06:14 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي، اليوم الجمعة، عن اسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 للكاميرون.

وكان"الكاف" قد سحب تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون لعدم جاهزيتها، ليفتح الباب أمام مصر وجنوب إفريقيا لتقديم عروض لتنظيم البطولة.

وقال "الكاف" في بيانه: الاتحاد يؤكد أن الكاميرون قبلت استضافة كأس الأمم الإفريقية 2021 على أراضيها.

وأضاف: الرئيس الكاميروني بول بيا وقع على رسالة رسمية موجهة للاتحاد لاستضافة البطولة.

وسيعلن الكاف عن الدولة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 يوم 9 يناير المقبل، حيث تقدم كلًا من مصر وجنوب إفريقيا بملف لاستضافة البطولة.