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نائب يطالب برلمانات العالم بحظر نشاط «الإخوان»

الحياة السياسية

النائب رياض عبد الستار
النائب رياض عبد الستار

حسن علام- متابعات

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لجنة حقوق الانسان

الإخوان

برلمان النمسا

أكد رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن موافقة برلمان النمسا على تعديل قانون الرموز الذي يمنع استخدام شعارات ورموز المجموعات والمنظمات المتطرفة، هي خطوة هامة في طريق القضاء على جماعات وتنظيمات الإرهاب ومن يمولها عالميًا.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في تصريحات له، إن على أوروبا أن تفطن لخطورة الإخوان، وأنهم المرجع الرئيس للجماعات الإرهابية على مستوى العالم بما فيها القاعدة وداعش، مشددًا على ضرورة أن تحذو كل برلمانات العالم حذو البرلمان النمساوي وأن تتخذ نفس الخطوات وتحظر نشاط الإخوان، من أجل تجفيف منابع الإرهاب على مستوى العالم.

كان البرلمان النمساوى، قد اعتمد مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء، يحظر مستقبلاً استخدام شعارات ورموز الإسلام السياسي، ومنها جماعة الإخوان.


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