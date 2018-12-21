سفير مصر بإثيوبي ايحضر مران الأهلي

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إثيوبيا

سفير مصر

حرص أسامة عبد الخالق، سفير مصر في إثيوبيا، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إثيوبيا استعدادًا لمواجهة فريق جيما أبا جيفار في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد السفير في المران برفقة المستشار جورج عاذر القائم بالأعمال، وطاقم السفارة، والذي أقيم على ملعب يايا فاليتج عصر اليوم الجمعة.

وحرص السفير على عقد جلسة مع إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة. وأكد على دعم ومساندة السفارة لبعثة الفريق لمهمتها.

من جانبه، وجّه الكفراوي الشكر إلى السفير وطاقم السفارة على جهودهم مع الفريق منذ صول البعثة في الساعات الأولى من صباح اليوم.


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