سر ذبح فتاة علي يد أشقائها بعد زواجها

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الطالبية

ذبح فتاة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض علي شقيقين هاربين من الإعدام لاتهامهما بقتل شقيقتهما منذ عامين عقابًا لها علي زواجها دون رغبتهما.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أنه أثناء تمركز قوة أمنية علي طريق الحوامدية اشتبه الضباط في شابين فتم استيقافهما وبالكشف عليهما جنائيًا تبين هروبهما من حكم بالإعدام، وناقشت مباحث الجيزة المتهمين وقررا أمام العميد عبد الرحمن أبو ضيف أنهما أتهما منذ عامين بقتل شقيقتهما وفرا هاربين بعد ارتكابها الجريمة.

وأضافت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه في سبتمبر من 2016 عثر بواب علي زوجته مذبوحة داخل شقتهما بالطالبية فور عودته من العمل فأبلغ الشرطة التي أجرت تحرياتها لكشف ملابسات الجريمة.

وتبين من التحريات حينها أن المجني عليها من سوهاج وأنها تزوجت دون رغبتها من رجل متزوج يبلغ من العمر 47 عامًا مما دفعها بعد عقد قرانها للهرب مع نجل عمها الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية مما دفع أشقائها إلي البحث عنها لقتلها وتركوا بلدتهم بحثًا عنها إلا أن والدها أرسل اليها وطالبها بالعودة إلي بلدتها وقام بتطليقها من زوجها وقام بعقد قرانها علي ابن عمها وطالبهما بالسفر مرة أخري خارج الصعيد خشية بطش أشقائها بها وبزوجها نجل عمها فاستأجرا شقة بالطالبية وعمل زوجها كحارس عقار.

وأضافت التحقيقات، أن زوجها خرج لشراء بعض احتياجاتهما وعاد ليجدها جثة هامدة مصابة بعدة طعنات وجرح ذبحي بالرقبة وأشارت أصابع الاتهام والتحريات الأولية إلي أشقائها الذين أقسموا في البلدة بأكملها بأنهم لن يعودوا إلي منزلهم إلا وقد ثأروا لشرفهم مرددين: هي اتجوزت بس بعد ماهربت مننا واعتبرناها خاطية وجابتلنا العار.

وأفادت التحريات، أن اثنين من أشقائها نفذا الجريمة، وتحركت قوة أمنية لضبطهما بمنزلهما بسوهاج إلا أنهما تمكنا من الهرب وسط الزراعات قبل ضبطهما حتي نجح كمين علي طريق الحوامدية في ضبطهما حيث كانا يترددان علي تلك المنطقة للعمل، فأمر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بإحالتهما إلي النيابة.

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