غسالة تنهي حياة مواطن بالدقهلية

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مصرع عامل

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء, اليوم, أثناء إصلاح غسالة كهربائية بمنزلة ببلقاس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بوصول مستشفى بلقاس المركزى لجثة "صبرى.ا"، 41سنة،  ومقيم بندر بلقاس، جثة هامدة ادعاء صعق كهربائى.

وبسؤال شقيقه قرر بانه اثناء قيام شقيقه باصلاح الغسالة الكهربائية صعقه التيار وتوفى فى الحال، تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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