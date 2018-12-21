» «راموس»: كنت أتمنى مواجهة بوكا أو ريفر في نهائي المونديال

أمير سعد
أكد سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، على صعوبة مواجهة العين والمقرر إقامتها يوم غدٍ السبت في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
وقال راموس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "السيرة الذاتية لكل لاعب منا تتحدث عن نفسها، غداً لدينا فرصة مناسبة لإثبات جدارتنا، العين فريق جيد وإذا كنّا نظن غير ذلك فإن هذا سيعود علينا بالضرر ، يجب أن ندخل المباراة غدًا مع الأهمية التي تتمتع بها، إنها مباراة نهائية".
وتابع حديثه: "كنا نرغب في مواجهة ريفر أو بوكا ، لكن في الوقت الحاضر في كرة القدم المستويات أصبحت أكبر، حتى لو كنا غداً الفريق الضيف، يجب أن نقدر عاطفة جميع مشجعينا في أي مكان نلعب به".
وأضاف: "لقد مر على ريال مدريد جميع أنواع المدربين، وليس لدي مشاكل مع المدرب الذي يريد منا أن نعمل أكثر أو أقل أو بطريقة أو بأخرى".
وأكمل حديثه: "غدا يمكن أن تكون بطولتي رقم 20 بالإضافة إلى 3 مع الفريق الوطني، كان من المستحيل التفكير في الوصول إلى هذا الرقم، آمل أن أتمكن من التغلب على خينتو في أحد الأيام كلاعب لديه اكبر عدد من الألقاب".
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