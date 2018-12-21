» وفاة راكبة مصرية قبل الهبوط بمطار القاهرة

21 ديسمبر 2018 - 05:26 م

توفيت راكبة مصرية الجنسية علي متن الطائرة القادمة من الرياض ، قبل هبوطها بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعة ، وتم نقل الجثمان إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.

تلقي برج المراقبة إشارة من الطائرة القادمة من الرياض ، بتوفير سيارة اسعاف وطاقم طبي للكشف علي الراكبة المصرية " فاطمة .م . ع "29 عاما" ، وفور هبوط الطائرة بموقع 17 بمهبط المطار.

علي الفور قام الطبيب تحت إشراف الدكتور حازم حسين ، مدير الحجر الصحي بالمطار بتوقيع الكشف الطبي ، وتبين وفاة الراكبة .

تم إنزال الجثمان ونقله تحت إشراف محمود غنيم ، مشرف إسعاف المطار الي احدي المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن ، بتوجيهات من الدكتور أحمد العزب مدير إسعاف القاهرة