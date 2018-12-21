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حريق يلتهم 4 تكاتك و3 سيارات داخل جراج بالخانكة

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السيطرة على حريق

الخانكة

جراج

الحماية المدينة

تمكنت قوات الحماية المدنية, من السيطرة على حريق شب بجراج خاص بقرية القلج مركز الخانكة، ما أسفر عن تفحم 7 مركبات عبارة عن 4 تكاتك و3 سيارات ملاكي دون خسائر في الأراوح أو إصابات، وتحرر محضر الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بجراج خاص بقرية القلج التابعة لمدينة الخانكة على مساحة 300 متر تقريبا مما أسفر عن تفحم 4 تكاتك و3 ملاكي.

انتقل على الفور، العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، والدفع بـ4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وجاري ندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب وملابسات الحريق.


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