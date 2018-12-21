قطع المياه 6 ساعات عن 10 مناطق بالجيزة

21 ديسمبر 2018 - 05:10 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن أعمال صيانة على غرفة محابس بالخط 1000 مم الخارج من محطة أكتوبر، مما يترتب عليه قطع المياه من الساعة 10 مساء الجمعة 21/12/2018 وحتى الساعة 6 صباح السبت 22/12/2018، وهو ما يؤثر على مناطق (كفر طهرمس – الهرم – المريوطية – فيصل – منشأة البكاري – المنصورية – إسكان الشباب – إسكان الضباط – طريق مصر الفيوم من نادي الرماية وحتى مدخل الواحات).

وناشدت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.