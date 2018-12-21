هروب تاجر ومقاول من دفع 9 ملايين جنيه غرامة

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الاجهزة الامنية

القاهرة

غرامات

القبض علي تاجر

مقاول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض علي مقاول وتاجر، محكوم عليهما في قضايا مخالفات مبانٍ، هاربين من التنفيذ في 4 أحكام قضائية، بإجمالي غرامات بلغت أكثر من 9 ملايين جنيه.

وتمكنت مباحث الأميرية من ضبط "عوض م" 59 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام غرامات بإجمالي غرامات 7469200، كما تمكنت مباحث منشأة ناصر من ضبط "عبدالباسط م"، تاجر مطلوب التنفيذ عليه في قضية "مبانٍ" مقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت مليونًا و600 ألف جنيه.

تحرر محضر بالواقعتين واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما.


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