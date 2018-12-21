استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

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غزة

مسيرات العودة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.

وأصيب 20 فلسطينيًا برصاص الاحتلال والعشرات بحالات اختناق في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتوافدت الجماهير الفلسطينية، إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في الجمعة 39 جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة".

وأفادت وكالة "معا" بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر تجاه تجمع للشبان شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة وفي جباليا شمال القطاع أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين السلميين شرق جباليا.


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