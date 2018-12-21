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طقس السبت.. معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

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الأرصاد
الأرصاد

متابعات - خالد الشرقاوي

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «12- 20»

الإسكندرية «13 – 19»

قنا «8 – 22»

الأقصر «8 – 22»

أسوان «11– 23»


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