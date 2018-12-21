وكالة فضائية تكشف موعد احتراق الأرض

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احتراق الارض

وكالة فضائية

نشرت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) مقطع فيديو يتحدث عن مصير الشمس والكواكب التابعة للمنظومة الشمسية في المستقبل.

ونشر الأستوديو التلفزيوني التابع لمؤسسة "روس كوسموس" لشؤون النشاط الفضائي في القناة الخاصة على "يوتوب" رأيا للباحث البارز في المعهد الحكومي الدراسات الفلكية الأستاذ سيرغي بوبوف يشير إلى أنه "من المنظور الكوني لدينا فترة زمنية تبلغ مليار عام على الأقل إلى حين تصبح الشمس مصدر طاقة قوي للغاية.

ووفقا للفيديو فإن الشمس بعد إنتاج كبير للهيدروجين ستشتعل بقوة جديدة، ما يؤدي إلى احتراق الكواكب القريبة منها ومن بينها كوكب الأرض.


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