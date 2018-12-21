«تيجانا»: الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في تشاد

21 ديسمبر 2018 - 04:49 م

أعرب إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في تشاد، عن ثقته في قدرة فريقه على الفوز بنتيجة إيجابية أمام القطن التشادي بعد غدٍ الأحد في كأس الكونفيدرالية.

وأضاف تيجانا أن لاعبي الزمالك قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام القطن التشادي رغم الفوز الكبير فى القاهرة بسبعة أهداف نظيفة وذلك لتأكيد التأهل للدور المقبل بالبطولة الإفريقية.

كان الزمالك قد فاز على القطن التشادي فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفيدرالية ويكفيه التعادل أو الفوز للتأهل لدور الـ 32 المكرر بالبطولة.