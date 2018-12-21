تعطيل الدراسة في العاصمة السودانية «إلى أجل غير مسمى»

21 ديسمبر 2018 - 04:43 م

أعلنت السودان، اليوم الجمعة، تعطيل الدراسة في كل المراحل الدراسية بالعاصمة الخرطوم، "إلى أجل غير مسمى".

وذكر تلفزيون الخرطوم (حكومي) أن "وزارة التربية بالولاية قررت تعليق الدراسة بكافة المراحل الدراسية للمدارس الحكومية والخاصة والأجنبية بما في ذلك رياض الأطفال إلى أجل غير مسمى".

وأوضح أن "تعليق الدراسة ابتداء من الأحد وحتى إشعار آخر".

ومساء الخميس، أعلنت جامعة سنار (حكومية) تعليق الدراسة في كليات الجامعة بمدينة سنار (جنوب شرق)، "تخفيفا لمعاناة الطلاب في الظروف الحالية"، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ويأتي تعليق الدراسة في وقت تشهد فيه عدة مدن سودانية مظاهرات منذ الأربعاء، رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية، حرق على إثرها عدد من المقار الحكومية ودور لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

والخميس، أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية بولايتي القضارف (شرق) ونهر النيل (شمال) إلى 8.

كما فرضت السلطات الأمنية حالة الطوارئ في مدينتي دنقلا (شمال) والقضارف، إلى جانب مدينة عطبرة (شمال).

كما انضمت بلديات في شمالي البلاد للتظاهرات الاحتجاجية الرافضة للغلاء، وتردى الأوضاع الاقتصادية.

وشددت الحكومة، فجر الجمعة، على أنها "لن تتسامح مع ممارسات التخريب، ولن تتهاون في حسم أي فوضى"، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مدن.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (السوق السوداء)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.