إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

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اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة
اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة

وكالات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

غزة

اصابة

أصيب 7 متظاهرين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة وكسر الحصار" السلمية، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان مقتضب لها، عن إصابة 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في المسيرات، شرقي قطاع غزة، بينهم "مسعف"، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات، وفق وكالة "الأناضول".

ومنذ نهاية مارس الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.


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