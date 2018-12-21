"الأعلى للإعلام" يناقش إنشاء منصة إعلامية عربية

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جامعة الدول العربية

مكرم محمد احمد

المجلس الاعلى للاعلام

ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع مسؤولي جامعة الدول العربية، آليات إنشاء منصة إعلامية عربية داعمة لخطط التنمية المستدامة، والتي سيبدأ المجلس برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في تنفيذها ضمن التزامات مصر في دعم وتطوير مسيرة الإعلام العربي.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد شارك ممثلا لمصر في اجتماع فريق الخبراء المنبثق عن اللجنة الإعلامية العربية، لوضع أجندة لتنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الإعلامية العربية التي تم إقرارها في الدورة العادية 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تنص على تشكيل فريق عمل من الخبراء الإعلاميين بالدول الأعضاء وبمشاركة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الإعلامية العربية على مدار الـ5 سنوات اعتباراً من عام 2017 وهي رؤية الخطوات العملية في تنفيذ الإستراتيجية وتفعيلها.

واقترح خلالها الكاتب الصحفي عبد الجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الوفد المصري المشارك في الاجتماع، تبني مصر إعداد منصة إعلامية ترصد جهود الدول العربية فيما يتعلق بخريطة التنمية المستدامة 2030، وعرض مبادرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وضع جميع إمكانياته لخدمة الإعلام العربي والمتدربين العرب وفق الإستراتيجية العربية.

ورحبت الجامعة العربية ممثلة في الاجتماع الذي حضره السفير الدكتور بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، بتبني مصر إنشاء منصة إعلامية إلكترونية ترصد جهود الدول العربية، فيما يتعلق بالتنمية المستدامة لإبراز القوة الإنتاجية والفرص الاستثمارية بين الأقطار العربية بما يحقق تكاملها.

كما رحبت بمبادرة مصر لوضع إمكانات المجلس لاستضافة أي فعاليات إعلامية أو تدريبية تابعة للإستراتيجية العربية للإعلام.


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