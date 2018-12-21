الداخلية تعلن حالة الاستنفار العام

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وزارة الداخلية

رأس السنة

الاستنفار الامني

أعلنت وزارة الداخلية الاستنفار الأمني لأجهزة الوزارة بكافة مديريات الأمنK بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، والذي يتضمن تكثيف خدمات التأمين بكافة المنشآت الحيوية والهامة، لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات.

وقالت الوزارة في بيان لها: «تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء الاحتفالات».

وأضاف البيان: «تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع وتكثيف انتشار الارتكازات المسلحة بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية ودور العبادة وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تعكير صفو احتفالات المصريين، كما تم تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور».

وتابع: «قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على الخدمات والقوات الأمنية، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، مع التنبيه على حُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين الاحتفالات ومراعاة البعد الإنسانى، خاصةً مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة».

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها على «مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات»، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.


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