» «ماني» ينفى زواجه من فتاة تونسية

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نفى ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، ما تردد عن استعداده لإقامة حفل زفاف في مدينة سوسة للزواج من فتاه تونسية الجنسية.

 وأصدر ماني بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء نصه كالآتي:

 "أعزائي.. بدهشة واستنكار سمعت عن أنني سأنظم حفلًا كبيرًا في وسة بمناسبة زفافي، أود أن أنفي هذه الأخبار تمامًا، أنا لم أطلب من أي شخص أن يتحدث للسلطات أو وسائل الإعلام التونسية.. الأنباء التي تتحدث عن زواجي لا أساس لها من الصحة، وكل هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، أنا أواصل التركيز في عملي، وكل الوثائق التي نشرت لا علاقة لي بها".

ويستعد ماني مع فريقه ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون، مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بحثًا عن الحفاظ على صدارة المسابقة.


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