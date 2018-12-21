» إصابة 22 شخصًا في حادث تصادم المنيا

21 ديسمبر 2018 - 04:20 م

أصيب 22 شخصا, اليوم الجمعة, في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي أمام مركز ملوي جنوب المنيا.

كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا بحادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بالمواطنين وآخرى ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي أمام مركز ملوي مما أدى إلى إصابة 22 شخصا جميعهم مقيمون بقرية سياسكو بمركز دير مواس.

علي الفور تم نقل المصابين لمستشفى ملوي العام، وأعلن الدكتور عادل سعد، مدير مستشفي ملوي العام نقل مصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي، و3 آخرين إلى مستشفى الإيمان بمدينة أسيوط استجابة لطلب أسرهم وتم علاج 19 آخرين، تحرر محضر اجتماع بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.