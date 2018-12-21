ضبط هارب من 102 سنة سجن

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حسن علام- متابعات

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معرض موبيليا

قطاع الأمن

90 حكم قضائي

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، في التوصل لمحل هروب واختباء المتهم "تامر . ح" 43 سنة– مالك معرض موبيليا ( مطلوب التنفيذ عليه في  90 حكم قضائي صادر ضده في قضايا "نصب وشيكات وتبديد، وسرقة تيار كهربائي"، حيث بلغ إجمالي العقوبات فيها 102سنة حبس، وكفالات قدرها 350 ألف جنيه، ومديونية بلغت 5 ملايين جنيه، أثناء تواجده بإحدى الفيلات بدائرة قسم  شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة.


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