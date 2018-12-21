» بابا الفاتيكان يوجه رسالة قاسية للقساوسة المتحرشين

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متابعات- أمينة عبد العال

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بابا الفاتيكان

عيد الميلاد

25 ديسمبر

وجه بابا الفاتيكان رسالة قاسية للقساوسة المتحرشين قبل أعياد الميلاد والتى تبدأ 25 ديسمبر الجاري.

وأبدى بابا الفاتيكان ندمه على تقاعس مجلسه في النظر بإدعاءات التحرش الجنسي التي كانت الكنيسة تتلقاها منذ سنوات ضد قساوسة وأباطرة داخل كنائس الولايات المتحدة وإستراليا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صرح البابا فرانسيس أن الكنيسة لن تتهاون مرة أخرى في التحقيق خلف مزاعم الانتهاكات الجنسية التي قد يتعرض لها الأطفال من رجال دين داخل مقرات الكنائس أو خارجها.

وجاءت تصريحات البابا خلال خطاب شدد اللهجة ألقاه قبيل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، شدد خلاله أن العار سيلاحق من يحاول اللحاق الأذى بالقصر وتشويه سمعة الباباوية.

ودعا البابا المتهمين بالضلوع في تلك الجرائم لتسليم أنفسهم لعدالة السماء على حد قوله، في إشارة للاعتراف بذنبهم للكنيسة مهدد المستمرين على فعلتهم بالعقاب السماوي الصارم.

يأتي ذلك تزامنًا مع امتثال الكاردينال "جورج بيل"، رئيس سكرتارية أمانة خزانة الفاتيكان أمام المحكمة الاسترالية للنظر في دعاوى التحرش المقامة ضده من أولياء أمور عشرات الأطفال، وهي القضية التي هزت جدران الكنيسة وأشعلت موجة من الغضب العارم لدى الباباوية.

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