منح جراح مصري وسام الاستحقاق الملكي الهولندي

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متابعات- حنان حمدتو

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جراحة

الاتحاد العالمى للمواطن المصرى

حصل الدكتور صلاح سعيد الجراح المصري طبيب القلب  ورئيس الملف الطبي فى الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج   على وسام الاستحقاق الملكي من الدرجة الأولى من الملك الهولندي فيليم ألكساندر .

وقام شخيل برخ محافظ مدينة هنجلوا الهولندية بتسليم الوسام للطبيب المصرى ، وجاء تكريم المملكة الهولندية لطبيب القلب المصري الكبير الدكتور صلاح سعيد تقديرا للجهود التى قام بها في كثير من الدول الأفريقية، وعلى رأسها. مصر وتنزانيا. إضافة لتقديمه لكثير من  الخدمات بمساعدة فريق طبى قام بإجراء عمليات قلب مفتوح فى أكثر من دولة والتي كانت مصر  في مقدمتها، حيث صاحب فريقا طبيا يضم مجموعة من الأطباء المصريين والهولنديين.


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