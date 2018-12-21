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صفاء تخلع زوجها: "صوته عالى.. وبيقعد فى البيت"

صفاء تخلع زوجها: "صوته عالى.. وبيقعد فى البيت"

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أحمد الشربينى

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خلع الزوج

سيدة تخلع زوجها

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة للانفصال عن زوجها بسبب صوته العالى وحياته الروتينية.

تقول الزوجة "صفاء. م"، 26سنة، تزوجت بطريقة تقليدية عن طريق أحد الأصدقاء ومرت أشهر قليلة حتى تزوجت من "وليد و."، 30 سنة.

وتضيف الزوجة أن زوجها دائم الجلوس فى المنزل:"جابلي المرض بسبب قعدته في البيت وصوته العالي، مش عارفة أهرب منه، تعبت وجالي السكر والضغط من حرقة دمي وحياتي الروتينية معاه".

وأوضحت الزوجة:" اشتكيته لوالدى الذى نصحه عدة نصائح، الذى ضرب بها عرض الحائط، ولم يستمع الزوج إليه، ولم يغير من سلوكه، حتى طلب والدي رجوعي إلى بيت الأسرة، وعندما طلبت الطلاق رفض وأصر على رأيه حتى لجأت إلى محكمة الأسرة لإنهاء حياتى الزوجية.



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