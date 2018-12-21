» "الصحة" تتعاقد مع 800 طبيب للوحدات بـ11 محافظة

21 ديسمبر 2018 - 01:30 م

أفادت وزارة الصحة والسكان، بأنه تم التعاقد مع ألف طبيب لزيادة أعداد الأطباء في الوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة بالمحافظات و تم فتح الباب للتعاقد مع 800 طبيب في 11 محافظة، كما تم مخاطبة محافظات أسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والأقصر، والقليوبية، والبحيرة، والشرقية، لتحديد الوحدات التى بها نقص فى عدد الأطباء وذات الأولوية، حيث تم البدء في إجراءات التعاقد بالفعل في محافظة أسوان.

وأضاف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه سيتم البدء في إجراءات التعاقد مع 130 طبيبا بدءً من شهر يناير 2019 بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ، لافتا إلى أنه تم توزيع 417 طبيبا على الوحدات والمراكز في حركة تكليف سبتمبر الأخيرة، من إجمالي 1252 وحدة أو مركز بها نقص فى الأطباء.

ومن جانبها قالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية، إلى أنه يتم سد العجز في الوحدات والمراكز عبر تسيير القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية والمحرومة، حيث تم عمل 965 قافلة في الفترة من أول يناير حتى نوفمبر الماضي، وانتفع بها مليون و160 ألف مواطنًا.

وأشارت إلى أنه من ضمن تلك التحركات إبرام بروتوكول تعاون مع المحافظات ذات الكثافة، ليتم استقدام أطباء للعمل لمدة شهرين بالوحدات التى بها عجز فى الفريق الطبى، وعمل مكافأة شهرين لهم بالإضافة لما يتقاضونه من مميزات بمديرياتهم، مع تكريمهم من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأضافت أنه يتم النظر في إمكانية التعاقد مع أطباء متفرغين أو المحالين علي المعاش من موازنة المحافظات، مع العمل على إعادة توزيع الأطباء داخل المحافظة ومنع التكدسات في الإدارات والمنشآت المركزية بالمحافظة، والاستعانة بنواب طب الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وبعد الترقية إلي مساعد أخصائي، والاستعانة بالحاصلين علي الزمالة المصرية لطب الأسرة (والدارسين) والتوسع فى برنامج الزمالة المصرية بالمحافظات النائية.