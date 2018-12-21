» 10 جامعات مصرية تتقدم بتصنيف شنجهاي

21 ديسمبر 2018 - 12:46 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تضع ملف التعليم على أجندة اهتماماتها، كما يتضمن برنامج الحكومة محورا مهما لبناء الإنسان المصري، ويعد التعليم إحدى الآليات المهمة لتنفيذ هذا المحور.

واضاف مدبولى فى بيان له بان حصول كليات الجامعات المصرية على مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي، طبقا للموضوع ضمن أفضل 500 جامعة للعام 2018 دليل تقدم مصر فى هذا الملف، مشيرا الى ان هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في الجامعات التي لها توأمة مع جامعات دولية متميزة، وهو ما يحدث حاليا، حيث يتم إنشاء عدد من الجامعات الكبرى في محافظات مختلفة، ستقدم تعليما متميزا لأبنائنا.

وأشار تقرير قدمه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى رئيس الوزراء، إلى أنه في مجال الصيدلة والصناعات الدوائية حصلت 10 جامعات مصرية على مراكز متقدمة ضمن الـ 500 جامعة الأوائل على العالم، حيث حققت كلية الصيدلة جامعة القاهرة ترتيبا متميزا بين 101 – 150، وهو نفس الترتيب الذي حصلت عليه عدة جامعات دولية مرموقة وهي جامعات: ماكمستر الكندية ونيويورك وونورث ويسترن وكنساس وكنتاكي الأمريكية وجنيف السويسرية وفرانكفورت الألمانية، وقد تقدمت جامعة القاهرة بفارق 50 مركزا تقريبًا على جامعات السوربون الفرنسية وشيكاجو الأمريكية وبيرن السويسرية.

وأضاف الوزير في تقريره: "حصلت كليات الصيدلة بجامعات عين شمس والأزهر والمنصورة على الترتيب بين 201-300، يليها جامعة الإسكندرية بين 301-400، ثم جامعات أسيوط وبني سويف والمنيا وقناة السويس والزقازيق بين 401-500".

وفي مجال العلوم الطبية البيطرية، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن 7 جامعات مصرية حققت ترتيبا متميزًا في الــــــ 300 جامعة الأوائل على مستوى العالم تقدمتها جامعة المنصورة في الترتيب 101-150، يليها جامعات القاهرة والزقازيق وكفر الشيخ في الترتيب 151-200، يليها جامعات بني سويف وأسيوط والإسكندرية في الترتيب 201-300.

وفي مجال الطب البشري الإكلينيكي حصدت جامعة القاهرة مركزا متميزا بين 301-400، وهو نفس الترتيب مع جامعات كونتيكت وكنتاكى والمسيسبى الأمريكية وسورى وسان اندراوس البريطانية، وحصلت جامعة المنصورة على الترتيب بين 401-500.

وفي مجال طب الفم والأسنان جاءت ثلاث جامعات مصرية في الترتيب من 201-300، وهي جامعات القاهرة والمنصورة والإسكندرية مع جامعات بريطانية عريقة، وهي جامعتا أدنبرة وأكسفورد، وجامعات أمريكية مثل سانت لويس.

وفيما يتعلق بمجال الهندسة، أشار الوزير إلى أن جامعة الإسكندرية أحرزت ترتيبا متميزا بين 301-400 في مجال الإلكترونيات والهندسة الكهربية يليها جامعتا القاهرة وعين شمس في الترتيب401-500، وقد حققت الجامعتان نفس المركز أيضًا في مجال هندسة الطاقة، وحققت ثلات جامعات: الإسكندرية، والقاهرة، وعين شمس أيضا الترتيب 401-500 في مجال الهندسة الكيميائية.

وأضاف التقرير أن إدراج الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي العالمي يقوم على خمسة معايير رئيسة هي:

أولًا – معيار(PUB ): والذي يتطلب نشر حد أدنى من الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة عالميًا خلال الفترة 2012-2016، ويختلف عددها وفقًا للتخصصات المختلفة، والتي يصل عددها إلى 54 تخصصــا دقيقــا، ويتم جمع بياناتهـــا من Web of Science ، Incites .

ثانيًا – تأثير الاقتباس الموحد (CNCI ): وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2012-2016، إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة.

ثالثًا – التعاون الدولي (IC ): وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان مختلفتان على الأقل في عناوين المؤلفين، مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2012-2016.

رابعًا – (TOP ): عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2012-2016.

خامسًا – (AWARD ): وتشير إلى العدد الإجمالي للأساتذة بالجامعة (الذين يعملون كامل الوقت بالجامعة وقت الفوز بالجائزة) الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي منذ عام 1998.