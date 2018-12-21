هذه الأسباب وراء صمود "داعش" الإرهابي

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الإرهاب

داعش

أمريكا

علياء المهدي

تناولت الدكتورة علياء المهدي ، عميدة  كلية اقتصاد وعلوم سياسية  الأسبق والخبيرة الاقتصادية ، الأسباب وراء استمرار وجود حركة "داعش" وأمثالها من الجماعات التكفيرية .

وقالت المهدى خلال تدوينتها على "فيس بوك" ،:" داعش و أمثالها من عصابات  صناعة من؟ ، الامريكان و تمويلهم و غيرهم من العصابات اللي بتحكم عالمنا و هما اللي بيمولوا الإرهاب، أمريكا هي اللي صنعت بن لادن و القاعدة و داعش اقروا الكتب الأمريكية والانجليزية المكتوبة في هذه الموضوعات ".

وأضافت  المهدي قائلة :" الامريكان و الإنجليز وراء دعمهم الأول، داعش و العصابات اللي بتاخد الإسلام ستارا دول مرتزقة يمولوا من دول كبري لان الدول دي لها مصلحة يكرهوا العالم في الإسلام علشان الجيوش تتسلح و منتجي السلاح يبيعوا و ما يمنعش يعملوا قلاقل في بلادنا ، كان زمان حجة الامريكان ان النظام السوفيتي و اجرامه هو العدو الاكبر بعد ما تم تفكيك الاتحاد السوفيتي أصبح لابد من إيجاد عدو جديد والإسلام اصبح العدو الجديد،  طيب ازاي نكره العالم فيه؟ نخلق إرهاب تحت اسم الإسلام ".

وتابعت :" بأستغرب لما ناس مفروض يكونوا مثقفين و بيقروا يبقي مش قادرين يقروا كتب الامريكان والإنجليز انفسهم و يشوفوا محلليهم السياسيين بيقولوا ايه و بالوقائع و الادلة علي تورط دولهم في خلق و تمويل الإرهاب لكن احنا عندنا ناس عايزة تصدق ان الاسلام هو العدو طيب ليه مكنش فيه ذكر للاسلام و ارهابه الا بعد تحلل الاتحاد السوفيتي؟ لان خلق عدو جديد اصبح ضروري لسباق التسلح الأمريكي ، منتجي و تجار السلاح هم أكبر الممولين لانتخابات الرئاسة الأمريكية ".


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