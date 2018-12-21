مستقبل وطن يقنن أوضاع 1000 محل بالصف ويوقف قرار إغلاقها

21 ديسمبر 2018 - 12:01 م

تمكن حزب مستقبل وطن بالصف برئاسة محمود شورى، من إنهاء مشكلة غلق محلات الأهالى بمدينة الصف جنوب الجيزة وإعطاء أصحاب المحلات فرصة لتقنين أوضاعهم مع مجلس المدينة .







وقد تقابل مساء اليوم هيئة مكتب الحزب بالصف وبحضور النائب قاسم فرج أبو زيد عضو الهيئة البرلمانية للحزب ، مع العقيد عبد التواب رفعت رئيس مدينة الصف واتفقوا معه على أن يتم فتح المحلات للاهالى ليعملوا ويتكسبوا رزقهم ونترك لهم فترة لتقنين أوضاعهم بحيث يقوم أصحاب المحلات الأيام القادمة بالتقدم لمجلس مدينة الصف لتقنين أوضاعهم وأن يرفقوا بها المستندات التالية "صورة البطاقة ، بطاقة ضريبية ، سجل تجارى ، شهادة صحية ، ايصال كهرباء ، رسوم نظافة " .





وقد اتصل صباح اليوم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وعضو الهيئة البرلمانية للحزب ، والنائب نافع هيكل ، باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمناقشة هذا الامر معه وقد وافق لتقنين اوضاعهم واعطى تعليماته لرئيس مدينة لصف للتنفيذ .





يذكر أن مجلس مدينة الصف قام بحملة امس قام فيها باغلاق كل محلات الاهالى بمركز ومدينة الصف والتى تقترب من الالف محل وكافيتريا لعدم حملهم رخصة للمحلات .





