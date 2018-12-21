"مستقبل وطن" ينظم معرضًا للملابس والأحذية بسعر التكلفة والعائد للصحة

21 ديسمبر 2018 - 11:47 ص

نظمت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط برئاسة هند جوزيف معرض للملابس والأحذية والمنتجات الجلدية والأجهزة الكهربائية والمفروشات والمستلزمات المنزلية بسعر التكلفة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء .

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لكافة المبادرات والفعاليات التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين في كافة المجالات والقطاعات، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة ، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التعاون والتنسيق مع هذه الهيئات لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسرة والمساهمة في تلبية احتياجاتها المعيشية على نحو يسير فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب ومواجهة التحديات والمساهمة في بناء الوطن .

وقد أناب اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط؛ نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة لافتتاح معرض الملابس والمنتجات بأسعار مخفضة والذي نظمته أمانة العلاقات العامة بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة أسيوط بأحد القاعات الخاصة بمدخل مدينة القوصية وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة؛ وذلك بحضور المهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وإبراهيم نظير وراشد أبوالعيون وسهير الحادي أعضاء مجلس النواب، وهويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية، ورميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والطبيعية والأمناء المساعدين وأمين التنظيم وجميع الأمانات النوعية بالحزب بالمحافظة.

وقال نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، إن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يولي اهتماماً بالخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة خاصة السلع والمنتجات المعروضة بالأسواق ومدى توفرها بكميات وجودة وأسعار مناسبة مشيداً بما يقدمه المعرض من منتجات بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها في الأسواق لافتاً إلى ضرورة تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري بمراكز المحافظة المختلفة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وذلك في إطار دعم الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسد احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وقالت هند جوزيف أمين العلاقات العامة بالحزب بالمحافظة أن المعرض يضم ملابس جاهزة وأحذية وشنط ومنتجات جلدية وأجهزة كهربائية ومفروشات ومستلزمات منزلية ذات جودة وبأسعار مخفضة ويستمر ثلاث ايام متتالية وسحب يومي على جوائز وهدايا عينية وأجهزة كهربائية، وذلك من منطلق الدور المجتمعي للحزب المنوط به تنفيذه وتقديمه للخدمات المختلفة وتوفيراً لاحتياجات ومتطلبات الأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية الصعبة عن كاهلهم مشيراً إلى تخصيص عائد المعرض بالكامل لدعم القطاع الصحي بمركز القوصية خاصة مستشفى القوصية المركزي وتوفير أحد الأجهزة الطبية اللازمة وذلك لتخفيف الآلام عن كاهل المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات .



