"السعيد" كلمة السر في زيارة "آل الشيخ" للزمالك اليوم

21 ديسمبر 2018 - 11:24 ص

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك استقباله المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية في مقر القلعة البيضاء اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا في أول زيارة له للنادي.

وتأتي الزيارة عقب إطلاق رئيس القلعة البيضاء اسم تركي آل الشيخ على المبنى الإداري الجديد للنادي، بعد الدعم الكبير الذي قدمه رئيس هيئة الرياضة السعودي للزمالك في الفترة الأخيرة.

ومن أبرز الدعم الذي قدمه تركي آل الشيخ إلى نادي الزمالك هو التعاقد مع المدير الفني الحالي للفريق السويسري كرستيان جروس و لاعب خط الوسط التونسي فرجاني ساسي .

وذكر مصدر مقرب من مجلس إدارة نادي الزمالك أن رئيس القلعة البيضاء قد ينتهز فرصة تواجد تركي آل الشيخ في مقر النادي ويبحث عن كيفية إتمام صفقة عودة عبد الله السعيد إلى أحضان القلعة البيضاء مجددا بعد أن تم فسخ تعاقده في الموسم الماضي بعد توقيعه سرا الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة حينها لمسئولي النادي الأهلي وتدخل تركي آل الشيخ بعد دفع مقدم التعاقد الذي حصل عليه عبد الله السعيد إلى الزمالك ثم تم بيعه إلى نادي أهلي اتحاد جدة السعودي .



