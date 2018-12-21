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«عيسى» يحصل على جائزة نجيب محفوظ عن «القتلة الأوائل»

الحياة السياسية

ابراهيم عيسي
ارشيفية

عمرو محمد

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ساويرس

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حصل الكاتب والروائي إبراهيم عيسى، على جائزة  نجيب محفوظ في الأدب عن رواية "القتلة الأوائل".


 وكتب "عيسى"، علي حسابه بـ"تويتر": "عائد حالًا من تسلم جائزة نجيب محفوظ للرواية لعام 2018عن رواية القتلة الأوائل".

وحرص المخرج عمرو عرفة على تهنئة الكاتب إبراهيم عيسى، فكتب له: "ألف مبروك يا أستاذ إبراهيم، أنت أهل لها".

وكتب السيناريست الكبير مدحت العدل تعليقًا على صورة "عيسى": "مبروك يا صديقي العزيز وتستاهل الأحسن كمان".

فيما هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس بقوله: " عن إستحقاق !!!! الف مبروك".

رواية "القتلة الأوائل" أصدرها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عن دار الكرمة، وحققت نجاحًا كبيرًا وهي تتناول أحداث الفتنة في عهد الخلافة، وفتح مصر وعددا من قضايا التاريخ الإسلامي.



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