الوزراء: استرداد 590444 مترًا و28538 فدانًا وتطوير 2663 وحدة خدمية

21 ديسمبر 2018 - 10:49 ص

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تناول ما تم بالمحافظات في التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن التقرير أشار إلى أنه تم تنفيذ 11944 قرار إزالة، وتم تحرير 4934 محضر إشغال، وتم إزالة 74 سورًا و77 مطبًا، كما تم استرداد مساحة 590444 م2، ومساحة 28538 فدانا، و127 قيراطًا و71 سهمًا، وتم إزالة 2221 حالة إشغال، بالإضافة إلى ذلك فقد أسفرت الجهود عن إزالة 620 دورا بعقارات مخالفة، وتم أيضًا إزالة 169 عقارًا مخالفًا.

وأضاف أن استكمال المحافظات في تنفيذ التكليفات الخاصة بمتابعة سلامة تشغيل مختلف المنشآت الخدمية، وبخاصة المستشفيات، وتمت الإشارة إلى أنه تم تطوير 2663 وحدة خدمية، وقد بلغ عدد الوحدات المتوافر بها معدات السلامة 4416 وحدة.

وأشار إلى أنه يتمُ اتخاذ كافة الإجراءات نحو توفير الجهود والطاقات لضمان سلامة منظومة المنشآت الخدمية، من خلال المتابعة المستمرة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يحقق التأكد من سلامة الأجهزة الحيوية، ومراقبة مستوى الأداء وجودة الخدمات بتلك المنشآت، لاسيما الاقسام الخاصة بالمستشفيات مثل وحدات الغسيل الكلوي، والحضانات وغرف العناية المركزة، وكذلك التأكد بصفة مستمرة من وصول كافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي للمنشآت الخدمية.



