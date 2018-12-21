  • الجمعة 21 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:09 م
بحث متقدم
محكمة الاسرة

صفاء تخلع زوجها: "صوته عالى.. وبيقعد فى البيت"

الدكتور صلاح سعيد

منح جراح مصري وسام الاستحقاق الملكي الهولندي

السودان

أول رد رسمي من السودان على الاحتجاجات

علياء المهدى

هذه الأسباب وراء صمود "داعش" الإرهابي

صدمة بالكونجرس بسبب استقالة وزير الدفاع

صدمة بالكونجرس بسبب استقالة وزير الدفاع

قيادي إخواني : خايف نندم علي رحيل البشير

قيادي إخواني: "خايف نندم على رحيل البشير"

تركي

"السعيد" كلمة السر في زيارة "آل الشيخ" للزمالك اليوم

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف خطة من 3 نظريات للإخوان

أسامة كمال

أسامة كمال يكشف سر انتقاده لتصريحات راتب السجين

وفاة مؤذن في سجون بشار لرفضه الأذان الشيعي

وفاة مؤذن في سجون "بشار" لرفضه الأذان الشيعي

الوزراء: استرداد 590444 مترًا و28538 فدانًا وتطوير 2663 وحدة خدمية

الحياة السياسية

ازلة عشوائيات
ازلة عشوائيات

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. تفاصيل زيارة "مدبولي" إلى تنزانيا

#

وزارة الإسكان: 8 مهام لوحدة نقل المدن الجديدة

#

"الدسوقي" يطالب بالتوسع في المنشآت الرياضية لاكتشاف المواهب

#

6 قرارات وزارية تحول ملكية أراضٍ لمشروعات خدمية

مجلس الوزراء

وزارة التنمية المحلية

محمود شعرواى

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تناول ما تم بالمحافظات في التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن التقرير أشار إلى أنه تم تنفيذ 11944 قرار إزالة، وتم تحرير 4934 محضر إشغال، وتم إزالة 74 سورًا و77 مطبًا، كما تم استرداد مساحة 590444 م2، ومساحة 28538 فدانا، و127 قيراطًا و71 سهمًا، وتم إزالة 2221 حالة إشغال، بالإضافة إلى ذلك فقد أسفرت الجهود عن إزالة 620 دورا بعقارات مخالفة، وتم أيضًا إزالة 169 عقارًا مخالفًا.

وأضاف أن استكمال المحافظات في تنفيذ التكليفات الخاصة بمتابعة سلامة تشغيل مختلف المنشآت الخدمية، وبخاصة المستشفيات، وتمت الإشارة إلى أنه تم تطوير 2663 وحدة خدمية، وقد بلغ عدد الوحدات المتوافر بها معدات السلامة 4416 وحدة.

وأشار إلى أنه يتمُ اتخاذ كافة الإجراءات نحو توفير الجهود والطاقات لضمان سلامة منظومة المنشآت الخدمية، من خلال المتابعة المستمرة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يحقق التأكد من سلامة الأجهزة الحيوية، ومراقبة مستوى الأداء وجودة الخدمات بتلك المنشآت، لاسيما الاقسام الخاصة بالمستشفيات مثل وحدات الغسيل الكلوي، والحضانات وغرف العناية المركزة، وكذلك التأكد بصفة مستمرة من وصول كافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي للمنشآت الخدمية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. فنانة شهيرة تتعرض للتحرش الجنسي في الشارع
» "الصحة" تتعاقد مع 800 طبيب للوحدات بـ11 محافظة
» "الميرغني" يتغزل في إسراء على "إنستجرام" وهذا ردها
» تطعيم لاعبي الأهلي ضد "الملاريا" بإثيوبيا
» 10 جامعات مصرية تتقدم بتصنيف شنجهاي
» إدوارد يفضح "شيف" على الهواء لنسيانه البنطلون
» شاهد.. حلا شيحة تدخن السجائر والجمهور يعبر عن غضبه
» التضامن: مساعدات مالية لأهالي ضحايا سور مدرسة المرج
» وزيرا قطاع الأعمال والمالية يوقعان اتفاقية تسوية النزاع
» سؤال محرج يربك منة عرفة على الهواء
» "البيئة" ترسل لجنة لمتابعة ظهور تلوث زيتي برأس غارب

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين