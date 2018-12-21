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العبسي تدين اعتداء «الصيادلة» على الصحفيين وتصفه بـ«الغاشم»

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عمومية نساء مصر
الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر

أمينة عبد العال

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اعتداء

نقابة الصيادلة

العبسي

أدانت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، واقعة الاعتداء التى تعرضت لها عدد من الصحفيات والصحفيين أثناء ممارسة عملهم الوطنى داخل نقابة الصيادلة، واصفة إياها بالاعتداء «الغاشم» .

وقالت الدكتورة منال العبسي، أن احتجاز الصحفيات داخل غرفة مغلقة تعد جريمة وعمل غير اخلاقي، وان احتجاز أنثى تعد جريمة إضافية بجانب جريمة الاعتداء عليهن،  ولابد من محاسبة كل من شارك في ذلك سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة أشد العقاب، متسائلة: اين حرمة الفتيات والحفاظ عليهن من التحرش والعنف؟ ، وتابعت، "لقد ماتت الشهامة والرجولة داخل النقابة بسبب هذا الفعل الغاشم" .

 وطالبت «العبسي» أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة بضرورة تصحيح الأوضاع داخل النقابة والتى تعد من أعرق النقابات المصرية والتى نكن لها كامل الاحترام والتقدير من أجل الحفاظ على سمعتها ومكانتها داخل المجتمع ، مؤكدة بأن ما حدث لا يعبر عن أخلاق جموع صيادلة مصر الذين يؤمنون بحرية الرأى والتعبير .

 وشددت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، على ضرورة أن يكون هناك إجراءات قانونية قوية تحمى الصحفيين وتحمي حقوقهم في ممارسة عملهم بشكل طبيعي، وألا تمر هذه الواقعه دون حساب لكل من تورط فيها وحتى لا تكون الكلمة وحق المعرفة دائما محاصرة بمثل هذه الأعمال الغير أخلاقية.



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